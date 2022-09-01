Официально: Call of Duty попадет в Game Pass, но будет выходить и на Playstation
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Официально: Call of Duty попадет в Game Pass, но будет выходить и на Playstation

Официально: Call of Duty попадет в Game Pass, но будет выходить и на Playstation


Call of Duty является основной преградой для одобрения сделки по поглощению Activision Blizzard со стороны Microsoft. Франшиза настолько популярная, что Microsoft может получить огромное преимущество перед конкурентами, если сделает ее эксклюзивом Xbox. Подобные опасения сегодня выразил и британский регулятор CMA.

В тот же день, когда регулятор CMA указал, что может потребоваться расширенное расследование, руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер опубликовал в блоге Microsoft статью, где подтвердил официально планы на Call of Duty. По его словам, игра, как и другие проекты Activision Blizzard, станет частью Game Pass после завершения сделки:

Мы намерены сделать всеми любимую библиотеку игр Activision Blizzard, включая Overwatch, Diablo и Call of Duty, доступной в рамках Game Pass и расширить эти игровые сообщества.

При этом, Microsoft не намерена лишать игроков на Playstation возможности играть в Call of Duty:

Мы слышали, что эта сделка может лишить такие франшизы, как Call of Duty, тех мест, где люди в них сейчас играют. Вот почему, как мы уже говорили ранее, мы стремимся сделать ту же версию Call of Duty доступной на Playstation в тот же день, когда игра выйдет в другом месте. Мы продолжим давать людям возможность играть друг с другом на разных платформах и устройствах. Мы знаем, что такой подход приносит пользу игрокам, потому что мы сделали это с Minecraft, который по-прежнему доступен на нескольких платформах и расширился до еще большего количества с тех пор, как Mojang присоединился к Microsoft в 2014 году.

В том же сообщении говорится, что Microsoft «продолжит взаимодействие с регулирующими органами в духе прозрачности и открытости, когда они будут рассматривать приобретение Activision Blizzard».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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