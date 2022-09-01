Ольга Бузова жестко поглумилась над Дмитрием Тарасовым
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Ольга Бузова жестко поглумилась над Дмитрием Тарасовым

Ольга Бузова жестко поглумилась над Дмитрием Тарасовым
Певица и ведущая Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа.   Артистка после выступления на праздничной программе «День знаний со звездами в Кремле» высмеяла отношения бывшего мужа Дмитрия Тарасова и его нынешней жены Анастасии Костенко. «Мне жаль, что в 35 лет у мужчины единственное достижение в жизни — это его бывшая супруга, к которой он обращается в директе», сказала Ольга Бузова.
По словам Бузовой, ей совершенно не интересны проекты Тарасова. Никаких общих шоу у них никогда не будет, сообщает 5-tv.ru. Напомним, что не так давно Тарасов предложил Бузовой сделать совместный проект. В ответ певица припомнила все грешки бывшего мужа.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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