Ольга Бузова жестко поглумилась над Дмитрием Тарасовым

Певица и ведущая Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа. Артистка после выступления на праздничной программе «День знаний со звездами в Кремле» высмеяла отношения бывшего мужа Дмитрия Тарасова и его нынешней жены Анастасии Костенко. «Мне жаль, что в 35 лет у мужчины единственное достижение в жизни — это его бывшая супруга, к которой он обращается в директе», сказала Ольга Бузова.По словам Бузовой, ей совершенно не интересны проекты Тарасова. Никаких общих шоу у них никогда не будет, сообщает 5-tv.ru. Напомним, что не так давно Тарасов предложил Бузовой сделать совместный проект. В ответ певица припомнила все грешки бывшего мужа.