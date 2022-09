Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron

Партнер-основатель юридической компании Roche Freedman Кайл Рош подал заявление об отказе от участия в коллективных исках против Bitfinex, Tether, Tron Foundation и HDR Global Trading. Ранее адвоката обвинили в участии в заказных делах.

В конце августа на портале CryptoLeaks появилась серия видеороликов, в которых Рош говорит, что использовал «судебный процесс как инструмент для нарушения работы конкурентов [Ava Labs] и способ обратить на последних внимание регуляторов».

На записях юрист также признался в использовании судебных услуг в качестве «стратегического инструмента для поддержки» стоящей за блокчейном Avalanche компании.

Основатель Ava Labs Эмин Гюн Сирер опроверг обвинения CryptoLeaks. Сам адвокат назвал опубликованные записи «незаконно полученными, сильно отредактированными видеоклипами, которые не представлены с точным контекстом».

