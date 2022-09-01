Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron

Партнер-основатель юридической компании Roche Freedman Кайл Рош подал заявление об отказе от участия в коллективных исках против Bitfinex, Tether, Tron Foundation и HDR Global Trading. Ранее адвоката обвинили в участии в заказных делах.

В конце августа на портале CryptoLeaks появилась серия видеороликов, в которых Рош говорит, что использовал «судебный процесс как инструмент для нарушения работы конкурентов [Ava Labs] и способ обратить на последних внимание регуляторов».

На записях юрист также признался в использовании судебных услуг в качестве «стратегического инструмента для поддержки» стоящей за блокчейном Avalanche компании.

Основатель Ava Labs Эмин Гюн Сирер опроверг обвинения CryptoLeaks. Сам адвокат назвал опубликованные записи «незаконно полученными, сильно отредактированными видеоклипами, которые не представлены с точным контекстом».

My statement concerning the Crypto Leaks story:https://t.co/wGGR8GCHZc — Kyle Roche (@KyleWRoche) August 29, 2022

«Видеозаписи вырваны из контекста и отредактированы в процессе скрытой съемки норвежским инвестором Кристеном Агер-Хансеном, который работает на основателя Dfinity Доминика Уильямса», — написал Рош.

По его словам, Уильямс является фигурантом иска о мошенничестве с ценными бумагами и инсайдерской торговле, инициированного Roche Freedman, а Кристен Агер-Хансен назначил встречу для его дискредитации.

Адвокат также добавил, что его компания сотрудничает с Ava Labs с 2019 года. Он опроверг факт сговора с Гюн Сирером.

У Roche Freedman остается несколько открытых исков против других игроков криптовалютного рынка. В частности, Nexo, Solana Labs, Dfinity, BAM Trading и Celsius Network.

Напомним, CryptoLeaks обвинили в связях с Roche Freedman и компанию Ripple. Ее глава Брэд Гарлингхаус заявил, что «никогда не встречался и не разговаривал» с Рошем.