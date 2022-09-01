Песков на "Знании": "Умению убеждать можно научиться"

Вадим Карасев

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков принял участие в федеральном Просветительском марафоне "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в Камчатском крае и Луганске. Песков выступил с докладом на тему "Наука убеждать: сила слова в агрессивной среде".

По его мнению, талант убеждения в первую очередь требуется в отношениях между людьми, особенно в больших социумах: в школе, институте, университете. Не обойтись без этого таланта в торговле, бизнесе, благотворительности и, конечно же, в политике.

По мнению эксперта, двусторонние и многосторонние государственные переговоры, по сути, являются соревнованием сторон в силе убеждения.

"Умению убеждать можно научиться. Что для этого нужно? Всегда нужно досконально разбираться в теме, то есть иметь знания. Только показывая свою осведомленность, вы можете доказать свою правоту. Нужно иметь логику и способность формулировать. Ну и, конечно, убедить кого-то без хотя бы маленькой толики харизмы невозможно", — уверен Песков.

Кроме того, по мнению эксперта, есть доступный и рабочий инструмент - сила контрубеждения, которую очень полезно использовать.