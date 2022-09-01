Песков на "Знании": "Умению убеждать можно научиться"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Песков на "Знании": "Умению убеждать можно научиться"

Песков на "Знании": "Умению убеждать можно научиться"

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков принял участие в федеральном Просветительском марафоне "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в Камчатском крае и Луганске. Песков выступил с докладом на тему "Наука убеждать: сила слова в агрессивной среде".

По его мнению, талант убеждения в первую очередь требуется в отношениях между людьми, особенно в больших социумах: в школе, институте, университете. Не обойтись без этого таланта в торговле, бизнесе, благотворительности и, конечно же, в политике.


По мнению эксперта, двусторонние и многосторонние государственные переговоры, по сути, являются соревнованием сторон в силе убеждения.

"Умению убеждать можно научиться. Что для этого нужно? Всегда нужно досконально разбираться в теме, то есть иметь знания. Только показывая свою осведомленность, вы можете доказать свою правоту. Нужно иметь логику и способность формулировать. Ну и, конечно, убедить кого-то без хотя бы маленькой толики харизмы невозможно", — уверен Песков.

Кроме того, по мнению эксперта, есть доступный и рабочий инструмент - сила контрубеждения, которую очень полезно использовать.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
В России упростили прохождение техосмотра
В России упростили прохождение техосмотра
Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко
Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко
Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в Россию
Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в
Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе
Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе
Можно ли приготовить чипсы из макарон и лаваша, как это правильно сделать
Можно ли приготовить чипсы из макарон и лаваша, как это правильно
Танкер сел на мель в Суэцком канале
Танкер сел на мель в Суэцком канале
Песков на "Знании": "Умению убеждать можно научиться"
Песков на "Знании": "Умению убеждать можно
Эмоциональный взрыв: как сохранить энергетику и удачу в тяжелой жизненной ситуации
Эмоциональный взрыв: как сохранить энергетику и удачу в тяжелой
Студия Arkane не хотела, чтобы Prey 2017 года имел название Prey
Студия Arkane не хотела, чтобы Prey 2017 года имел название Prey
Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС

Топ на сегодня

Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему

Еще по теме

Дочь Дмитрия Пескова обманули телефонные мошенники: "С двух карточек сняли деньги"
Песков отказался рассказать, что подарил ему Путин на юбилей
Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана
Песков рассказал о своей первой встрече с Путиным