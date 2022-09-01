Песков прокомментировал реформы в политической системе Казахстана
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Песков прокомментировал реформы в политической системе Казахстана

Песков прокомментировал реформы в политической системе Казахстана

Россия надеется, что Казахстан будет стабильным и процветающим государством и что отношения с ним будут развиваться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил официальный представитель Кремля, Казахстан — большой партнер России: и в двухстороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение двустороннего диалога, союзничества и партнерства, считает он.

«Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле видят будущее отношений с этой страной на фоне анонсированной «политической перезагрузки».

При этом Москва надеется на дальнейшее развитие этого партнерства по всем направлениям, добавил он. «И, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной», — заключил Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с посланием народу предложил провести этой осенью внеочередные выборы главы государства. Кроме того, он заявил о необходимости сократить мандат президентского срока до одного. При этом сам срок стоит увеличить с пяти до семи лет, считает казахстанский лидер.

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По материалам: pnp.ru

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