Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта

Телеведущая Ксения Собчак записала на видео любопытный разговор с сыном Платоном. Ксения Собчак уже много лет работает телеведущей. Она стала зарабатывать в еще юном возрасте и в итоге смогла разбогатеть. Теперь блондинка не скрывает, что у нее есть приличное состояние. При этом она продолжает работать над разными проектами и брать интервью у именитых персон. Однако этим летом почти два месяца звезда находилась в отпуске. На этот раз Собчак провела время с мужем Константином Богомоловым и своим сыном Платоном от первого брака. Также на курорте в Турции с ними была дочка режиссера Анна. Телеведущая часто делилась кадрами с курорта. А вот вторую половину отпуска Ксения уже путешествовала, посетив Францию, Юрмалу и даже Сардинию.И в конце августа звездная семья вернулась в Москву. Однако телеведущая опубликовала видео, на котором обедает с наследником в ресторане в Бодруме. Платон был с укладкой и шортах и полосатой футболке. Ксения решила узнать у мальчика, на каком курорте отдыхать ему понравилось больше. Ответ удивил блондинку. «Платон, где мы с тобой отдыхали? На Сардинии, во Франции в Париже и в Беарице, помнишь? И в Турции. Где тебе понравилось больше всего?» — спросила Собчак. «Тут!» — заявил ей сын. «Больше чем на Сардинии? Почему?» — удивилась телеведущая. «Потому что больше отель, больше места, больше территория. На баги ездил», — пояснил Платон. Поклонники восхитились тем, как выглядит Платон. Многие отметили, что он стал еще больше похож на своего папу. Другие поразились тому, что мальчик в таком возрасте ценит роскошь и размах на отдыхе. Однако остров, на котором чаще проводят отпуск олигархи, ему пришелся по душе меньше, чем Турция. Ксения также поделилась фото с сыном с борта самолета. Судя по селфи, которое Собчак сделала в самолете, ее сынишка растет озорником. Он корчил смешные гримасы, пытаясь засунуть пальчик в ротик. У телеведущей растет очаровательный блондин, ее точная копия.«Вертлявый озорник! Мамин блондинчик», «Такие хорошенькие!», «Лапулька», «А говорила, что детей на дух не переносит, а теперь с Платошей как курочка-наседка с птенцом», «Милота!» — стали писать фолловеры. «Летим домой полные сил и желания работать. Позитивные выводы этого лета: на уровне людей я нигде не встретила недоброжелательности к нам по принципу национальности. Люди сильно умнее. Дружбы, любви, взаимопомощи оказалось вокруг гораздо больше, чем глупости и зла. И это самое главное», — отметила Собчак.Позже по прилете в Москву она поделилась со своими поклонниками в личном блоге трудностями, которые она испытала в Европе. «На Лазурном берегу уже месяц не работают публичные души. То есть на пляже теперь не смоешь соленую воду. Я такого не помню за всю жизнь. Запрещено включать души в связи с засухой и экономией энергоресурсов», — написала Собчак.