Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта

Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта

Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта
Телеведущая Ксения Собчак записала на видео любопытный разговор с сыном Платоном. Ксения Собчак уже много лет работает телеведущей. Она стала зарабатывать в еще юном возрасте и в итоге смогла разбогатеть. Теперь блондинка не скрывает, что у нее есть приличное состояние. При этом она продолжает работать над разными проектами и брать интервью у именитых персон. Однако этим летом почти два месяца звезда находилась в отпуске. На этот раз Собчак провела время с мужем Константином Богомоловым и своим сыном Платоном от первого брака. Также на курорте в Турции с ними была дочка режиссера Анна. Телеведущая часто делилась кадрами с курорта. А вот вторую половину отпуска Ксения уже путешествовала, посетив Францию, Юрмалу и даже Сардинию.
И в конце августа звездная семья вернулась в Москву. Однако телеведущая опубликовала видео, на котором обедает с наследником в ресторане в Бодруме. Платон был с укладкой и шортах и полосатой футболке. Ксения решила узнать у мальчика, на каком курорте отдыхать ему понравилось больше. Ответ удивил блондинку. «Платон, где мы с тобой отдыхали? На Сардинии, во Франции в Париже и в Беарице, помнишь? И в Турции. Где тебе понравилось больше всего?» — спросила Собчак. «Тут!» — заявил ей сын. «Больше чем на Сардинии? Почему?» — удивилась телеведущая. «Потому что больше отель, больше места, больше территория. На баги ездил», — пояснил Платон. Поклонники восхитились тем, как выглядит Платон. Многие отметили, что он стал еще больше похож на своего папу. Другие поразились тому, что мальчик в таком возрасте ценит роскошь и размах на отдыхе. Однако остров, на котором чаще проводят отпуск олигархи, ему пришелся по душе меньше, чем Турция. Ксения также поделилась фото с сыном с борта самолета. Судя по селфи, которое Собчак сделала в самолете, ее сынишка растет озорником. Он корчил смешные гримасы, пытаясь засунуть пальчик в ротик. У телеведущей растет очаровательный блондин, ее точная копия.
«Вертлявый озорник! Мамин блондинчик», «Такие хорошенькие!», «Лапулька», «А говорила, что детей на дух не переносит, а теперь с Платошей как курочка-наседка с птенцом», «Милота!» — стали писать фолловеры. «Летим домой полные сил и желания работать. Позитивные выводы этого лета: на уровне людей я нигде не встретила недоброжелательности к нам по принципу национальности. Люди сильно умнее. Дружбы, любви, взаимопомощи оказалось вокруг гораздо больше, чем глупости и зла. И это самое главное», — отметила Собчак.
Позже по прилете в Москву она поделилась со своими поклонниками в личном блоге трудностями, которые она испытала в Европе. «На Лазурном берегу уже месяц не работают публичные души. То есть на пляже теперь не смоешь соленую воду. Я такого не помню за всю жизнь. Запрещено включать души в связи с засухой и экономией энергоресурсов», — написала Собчак.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
Web3-конкурент Twitch привлек $12,9 млн от Pantera Capital
Web3-конкурент Twitch привлек $12,9 млн от Pantera Capital
Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень 2022 года, чтобы она была счастливой
Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень
В России истек срок обращения за кредитными каникулами
В России истек срок обращения за кредитными каникулами
Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта
Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта
Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой
Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой
Дмитрий Тарасов должен раскошелиться на огромную сумму ради прощения жены
Дмитрий Тарасов должен раскошелиться на огромную сумму ради прощения
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника
Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.08.2022 (15 фото)
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

Топ на сегодня

В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему

Еще по теме

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Ксения Собчак поделилась видео с подросшим сыном
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают в Таиланде вместе с сыном Платоном
Супруг Ксении Собчак оригинально рассекретил имя сына