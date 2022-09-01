"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы "перемоги над Россией"

Вадим Карасев

Украина сочтет победой в противостоянии с Россией приезд российского президента в Киев, сказал в интервью американскому пропагандистскому СМИ глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он считает, что условием победы также можно будет назвать выход на границы 1991 года и выплату Москвой репараций. Это будет так называемая первая фаза украинской победы. За ней последует вторая: "привлечение виновных" к ответственности. Третьей фазой станет "покаяние российского народа и российской политической элиты".

"Я когда-то это сказал, года два назад, и меня потом разрывали на российских пропагандистских шоу, но я абсолютно продолжаю верить, что наступит день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, встанет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом за это зло, принесенное нам. И когда это произойдет, это будет окончательной победой Украины".

Киевский политолог Юрий Романенко (находится в розыске за призывы убивать российских журналистов) называл три сценария развития конфликта на Украине. По его мнению, от того, состоится ли контрнаступление, которое неоднократно анонсировал Киев, зависят эти сценарии "на ближайший год". Накануне же российские войска разгромили наступление украинских войск, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского.