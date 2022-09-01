Популярная порноактриса рассказала об отношениях с мужем

Вадим Карасев

Порноактриса Кармен Карма заявила, что муж не ревнует ее к партнерам по фильмам

Популярная американская порноактриса Кармен Карма (Karmen Karma) в интервью для YouTube-канала Lena The Plug рассказала об отношениях с мужем Алексом. Звезда фильмов для взрослых также ответила на вопрос о том, ревнует ли ее супруг к партнерам по фильмам.

Она призналась, что никогда в жизни не встречала таких людей, как Алекс. По словам Кармы, ее муж оптимист и тот, кто никогда не жалуется на жизнь. При этом порноактриса уточнила, что ей хотелось бы, чтобы супруг иногда выражал негативные эмоции.

Карма заявила, что за восемь лет отношений муж никогда не ревновал ее к партнерам по съемкам. Актриса объяснила это тем, что она всегда говорит Алексу правду. «Я могу прийти домой и сказать: "Член у актера был таким большим". Я рассказываю мужу каждую деталь. (...) И он говорит, что терпит все это только потому, что я честная до безобразия», — сказала она.

Также порноактриса сообщила, что супруг поддерживает ее во всех начинаниях. «Когда я отказалась от вредных привычек, Алекс сказал, что тоже откажется от вредных привычек. Когда я стала веганом, он сказал, что тоже станет веганом. Неважно, что я хочу или какой сумасшедший путь я выбираю, он всегда готов присоединиться», — отметила она.