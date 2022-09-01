«Посмотрите наверх»: девушка рассказала о разговоре с таксистом, и в Твиттере пытаются разгадать его просьбу

Залог успешной коммуникации — взаимопонимание между участниками общения. Иначе могут возникать неловкие ситуации. Вот вам пример: девушка рассказала в Твиттере о своём разговоре с таксистом, которого она никак не могла найти. Таксист сказал ей «посмотреть наверх», что она и сделала. Но это было явно не то, чего он добивался!

Пользовательница Твиттера рассказала о разговоре с таксистом, который задал ей странную задачку

Некоторые лево и право до сих пор путают, а тут новый уровень «наверх»! Тем не менее пользователи принялись шутить, и от этого история стала ещё смешнее.

Шутки других людей сделали эту историю ещё лучше

Чем не повод для красивых цитат?

Про такое снимают фильмы

И поют песни

Шутки шутками, конечно, но… куда всё-таки надо было смотреть в таком случае, если действительно не вверх? Этот вопрос терзал многих.

Если без шуток, то люди и правда не поняли, куда предложил посмотреть таксист

Скорее всего ответ кроется здесь

А ещё такие варианты для горной местности

Ну и анекдот про эстонцев напоследок!

Признавайтесь, а вы сразу поняли, куда надо было смотреть? И что бы вы сделали, услышав подобную фразу?