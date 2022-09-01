Приложение Xbox получило долгожданное обновление, пока в бета-версии
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Приложение Xbox получило долгожданное обновление, пока в бета-версии

Приложение Xbox получило долгожданное обновление, пока в бета-версии


Уже больше года игроки жалуются на мобильное приложение Xbox, точнее на функцию поиска в этом приложении. Функцию поиска в сети называют «генератором случайных игр», поскольку она совсем не справляется с поставленными перед ней задачами.

Например, когда пользователь ищет игру Dead Cells через поиск в приложении Xbox, он может не обнаружить ее в первых нескольких десятках результатов поиска, но при этом выше Dead Cells в результатах поиска выдаются игры Visage, Pinball FX 3, Back 4 Blood и многие другие, где даже нет вхождения слов из запроса.

Microsoft неоднократно отмечала, что осведомлена о проблеме, а инженеры компании работают над ее решением.

Похоже, что решение найдено, и в ближайшее время поиск в приложении Xbox должен заработать нормально. Бета-версия мобильного приложения Xbox получила обновление, которое улучшает работу поиска. Если тестировщики не выявят серьезных проблем, в ближайшее время можно ожидать, что все игроки получат доступ к этому апдейту.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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