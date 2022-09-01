Пролив Босфор закрыли из-за ЧП с идущим с Украины сухогрузом
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Пролив Босфор закрыли из-за ЧП с идущим с Украины сухогрузом

Пролив Босфор закрыли из-за ЧП с идущим с Украины сухогрузомБереговая охрана Турции заявила, что идущая с Украины баржа села на мель в проливе Босфор

Движение судов в проливе Босфор остановлено из-за аварии сухогруза Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту. Корабль сел на мель возле стамбульского района Бебек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на береговую охрану Турции.

Отмечается, что на место происшествия были немедленно направлены спасательные буксиры и катера Главного управления береговой безопасности и командные группы береговой охраны.

«Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено», — говорится в сообщении береговой охраны.

По информации ведомства, в результате аварии никто не пострадал.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно. 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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