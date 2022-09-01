Простой способ убрать мешки под глазами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Простой способ убрать мешки под глазами

Простой способ убрать мешки под глазами

Женщине очень важно любоваться своим отражением в зеркале. Если под глазами появляются мешки, то это сильно портит внешний вид, она кажется усталой и невыспавшейся. К счастью, есть методы борьбы с этой проблемой. Пластический хирург Илья Алмазов и врач-косметолог Елена Каллимулина рассказали, как избавиться от этой проблемы всего за 5 минут.

Мешки под глазами из-за наследственности

Иногда мешки под глазами появляются с возрастом, а порой они наблюдаются даже у малых детей. В таком случае есть смысл говорить о фамильной черте. Это означает, что у человека много орбитальной клетчатки из-за наследственности.

Илья Алмазов говорит, что иногда на эту проблему наслаивается другая, например, отечность из-за избытка воды. Такое случается, когда организм, в силу определенных отклонений в работе внутренних органов, задерживает жидкость в клетках.


Метод, предложенный хирургом, не сработает, если у вас с ранних лет увеличена орбитальная клетчатка либо мешки — следствие заболевания. Бороться с ними таким образом можно только в том случае, если они появились от усталости.

Как убрать мешки под глазами за 5 минут

Чтобы убрать припухлость под глазами, выполните следующие действия:

  • после пробуждения встаньте и попрыгайте на месте одну минуту;
  • помассажируйте лицо во время умывания холодной водой от носа к вискам;
  • возьмите обычные ватные диски и смочите их холодной водой и положите на глаза такой компресс на 1 минуту. Или же приложите к припухлостям кубик льда, завернутый в марлю.


Пластический хирург объясняет, что эти действия помогут почти мгновенно уменьшить лимфоток и количество орбитального жира, следовательно, мешки от усталости станут незаметны уже через 5 минут.

Другие способы убрать мешки под глазами

Косметолог Елена Калимуллина считает, что холод работает практически всегда, но улучшить результат помогают приседания и прыжки. Достаточно выполнить оба упражнения по 20 раз, и кровообращение в голове и шее будет значительно разгружено.

Советы косметолога:

  • отличный эффект показывает лимфодренажный массаж роликом для лица, но делать его нужно, предварительно намазав кожу кремом и двигаясь по пути лимфотока;
  • стоит попробовать помассажировать платизму (подкожную мышцу шеи) и боковую часть лица;
  • покупайте уходовую косметику с лимфодренажным эффектом, если отечность — частый спутник вашего утра. В ее составе должны присутствовать: экстракт иглицы, рутин и кофеин.


Прессотерапия

Чтобы разгрузить большой круг кровообращения, можно попробовать использовать прессотерапию. Помимо того, что процедура приятна, она еще и полезна. Снижается нагрузка на вены, нижних конечностей в том числе. Большое действует на малое, потому вместе с тем отеки под глазами тоже уходят.

Микротоковая терапия

Эффективный, но недолгосрочный результат. После одной процедуры вы уже не заметите мешки от усталости. Но спустя время они могут вернуться.

Уколы

Елена Калимуллина советует для более стойкого эффекта пройти курс инъекций в косметологическом кабинете. Специальные препараты направлены на разгрузку лимфатической системы области лица. Кроме того, действующее вещество поможет запустить процесс обновления и, скажем так, перезагрузить систему.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

Последние новости

Лукашенко показал первый белорусский компьютер
Лукашенко показал первый белорусский компьютер
Футболисты - самые ранимые существа на планете
Футболисты - самые ранимые существа на планете
Стало известно о проблемах Британии после выборов премьер-министра
Стало известно о проблемах Британии после выборов премьер-министра
Приложение Xbox получило долгожданное обновление, пока в бета-версии
Приложение Xbox получило долгожданное обновление, пока в бета-версии
Простой способ убрать мешки под глазами
Простой способ убрать мешки под глазами
Сообщение о введении в России QR-кодов для туристов оказалось недостоверным
Сообщение о введении в России QR-кодов для туристов оказалось
Британии предрекли появление миллионов бедняков
Британии предрекли появление миллионов бедняков
Кадыров резко раскритиковал решение Минюста о сборнике изречений пророка
Кадыров резко раскритиковал решение Минюста о сборнике изречений
Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате
Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате
Клавдия Безверхова собирается сделать ринопластику
Клавдия Безверхова собирается сделать ринопластику
Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Катрин Денев и другие на открытии Венецианского кинофестиваля-2022
Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Катрин Денев и другие на открытии
"Кажется, я все испортила": "психическая" Гузеева призналась, что боится увольнения из "Голоса"
"Кажется, я все испортила": "психическая" Гузеева

Топ на сегодня

Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500
Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС
Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19

Еще по теме

Лайфхак: как избавится от мешков под глазами
Хью Джекман удивил поклонников постаревшим видом (фото)
Хью Джекман шокировал постаревшим видом
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи - убрать отечность, мешки под глазами и прыщи