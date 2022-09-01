Простой способ убрать мешки под глазами

Женщине очень важно любоваться своим отражением в зеркале. Если под глазами появляются мешки, то это сильно портит внешний вид, она кажется усталой и невыспавшейся. К счастью, есть методы борьбы с этой проблемой. Пластический хирург Илья Алмазов и врач-косметолог Елена Каллимулина рассказали, как избавиться от этой проблемы всего за 5 минут.

Мешки под глазами из-за наследственности

Иногда мешки под глазами появляются с возрастом, а порой они наблюдаются даже у малых детей. В таком случае есть смысл говорить о фамильной черте. Это означает, что у человека много орбитальной клетчатки из-за наследственности.

Илья Алмазов говорит, что иногда на эту проблему наслаивается другая, например, отечность из-за избытка воды. Такое случается, когда организм, в силу определенных отклонений в работе внутренних органов, задерживает жидкость в клетках.





Метод, предложенный хирургом, не сработает, если у вас с ранних лет увеличена орбитальная клетчатка либо мешки — следствие заболевания. Бороться с ними таким образом можно только в том случае, если они появились от усталости.

Как убрать мешки под глазами за 5 минут

Чтобы убрать припухлость под глазами, выполните следующие действия:

после пробуждения встаньте и попрыгайте на месте одну минуту;

помассажируйте лицо во время умывания холодной водой от носа к вискам;

возьмите обычные ватные диски и смочите их холодной водой и положите на глаза такой компресс на 1 минуту. Или же приложите к припухлостям кубик льда, завернутый в марлю.





Пластический хирург объясняет, что эти действия помогут почти мгновенно уменьшить лимфоток и количество орбитального жира, следовательно, мешки от усталости станут незаметны уже через 5 минут.

Другие способы убрать мешки под глазами

Косметолог Елена Калимуллина считает, что холод работает практически всегда, но улучшить результат помогают приседания и прыжки. Достаточно выполнить оба упражнения по 20 раз, и кровообращение в голове и шее будет значительно разгружено.

Советы косметолога:

отличный эффект показывает лимфодренажный массаж роликом для лица, но делать его нужно, предварительно намазав кожу кремом и двигаясь по пути лимфотока;

стоит попробовать помассажировать платизму (подкожную мышцу шеи) и боковую часть лица;

покупайте уходовую косметику с лимфодренажным эффектом, если отечность — частый спутник вашего утра. В ее составе должны присутствовать: экстракт иглицы, рутин и кофеин.





Прессотерапия

Чтобы разгрузить большой круг кровообращения, можно попробовать использовать прессотерапию. Помимо того, что процедура приятна, она еще и полезна. Снижается нагрузка на вены, нижних конечностей в том числе. Большое действует на малое, потому вместе с тем отеки под глазами тоже уходят.

Микротоковая терапия

Эффективный, но недолгосрочный результат. После одной процедуры вы уже не заметите мешки от усталости. Но спустя время они могут вернуться.

Уколы

Елена Калимуллина советует для более стойкого эффекта пройти курс инъекций в косметологическом кабинете. Специальные препараты направлены на разгрузку лимфатической системы области лица. Кроме того, действующее вещество поможет запустить процесс обновления и, скажем так, перезагрузить систему.