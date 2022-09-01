Протокол Babylon Finance прекратит работу из-за взлома Rari Capital
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Протокол Babylon Finance прекратит работу из-за взлома Rari Capital

Протокол Babylon Finance прекратит работу из-за взлома Rari Capital


Протокол Babylon Finance свернет свою деятельность из-за атаки на DeFi-проект Rari Capital, в результате которого пострадали несколько пулов ликвидности с участием токена BABL.



Клиентам рекомендовали вывести средства до 15 ноября. Команда вернет оставшиеся активы в ближайшие недели. До 4 сентября руководство предоставит дополнительную информацию.


Решение принято после того, как Rari отменила запланированное возмещение пользователям, пострадавшим от атаки.


Ущерб Babylon Finance составил $3,4 млн. В последующие дни его пользователи вывели более 75% своих активов.


«Эксплойт Rari […] привел к „точке невозврата” для Babylon как устойчивого протокола. […]  Цена BABL упала с $20 до $5, лишив возможности привлечения средств. Предложение токенов ограничено, не подвержено инфляции. Только 10% остается в казначействе», — говорится в сообщении.


Команда проекта стремилась за счет комиссий с пользователей восстановить TVL.


Плата за управление Babylon Finance составляет 0,5% от AUM. Протокол также взимает вознаграждение за успех в размере 5% от дохода по операциям, где в качестве обеспечения служили предоставленные пользователями BABL.


Для продолжения деятельности показатель TVL должен составлять не менее $50 млн, отметили в команде.


Rari Capital взломали 30 апреля. Злоумышленник вывел $80 млн, которые хранились в его кредитных пулах Fuse. Пользователи могли создавать свои собственные варианты корзин ERC-20 токенов, в том числе с участием BABL.


На пике TVL Babylon Finance достигал $30 млн. До инцидента около 1500 пользователей внесли в пулы Rari Capital токены BABL совокупной стоимостью $10 млн. Это позволило активу войти топ-10 проекта.


Рынок нервно отреагировал на сообщение команды проекта. Согласно CoinGecko, за последние сутки BABL обвалился в цене на 92%, до $0,403.


Напомним, за первое полугодие хакеры украли у криптопроектов активы на $1,97 млрд.


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# Экономика бизнес, взломы, новости defi, новости
По материалам: ForkLog

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