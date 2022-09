Протокол Babylon Finance прекратит работу из-за взлома Rari Capital

Протокол Babylon Finance свернет свою деятельность из-за атаки на DeFi-проект Rari Capital, в результате которого пострадали несколько пулов ликвидности с участием токена BABL.

Babylon Finance is shutting down



- Details on the claim process will be shared by the end of this week

- Withdraw your funds before Nov 15thhttps://t.co/dICvgxpDUF