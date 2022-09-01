Пугачева после слов о желании «набить морду одному человеку» пожалела Соловьева

Вадим Карасев

Алла Пугачева пожалела Соловьева и предупредила, что «лопнуть можно от злости и хамства»

Российская эстрадная певица Алла Пугачева после слов о желании «набить морду одному человеку» пожалела телеведущего Владимира Соловьева. Свое сочувствие по отношению к отечественному журналисту исполнительница выразила в посте в соцсети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — предупредила Пугачева. Свою публикацию она сопроводила фотографией Соловьева и кадром, на котором она изображена вместе с супругом телеведущим Максимом Галкиным.

Ранее Соловьев в рамках собственного YouTube-проекта «Полный контакт» раскритиковал певицу из-за ее пятимесячного отъезда из России. Журналист усомнился в том, что Пугачева вернулась на родину, чтобы отправить детей в школу, или из-за того, что у нее закончились деньги.

Сообщалось, что Пугачева рассказала о первом желании после возвращения в Москву. Она заявила, что по приезде в столицу у нее есть желание «набить морду одному человеку». При этом уточнять, о ком идет речь, певица не стала.

О возвращении певицы стало известно 27 августа. О встрече с Пугачевой в соцсетях сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал кадры, на которых артистка распахивает ногой дверь машины под изумленный возглас дизайнера «глазам не верю, неужели это ты». Она пояснила, что была в отпуске и занималась своим здоровьем.

Также артистка поделилась своими планами. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — заявила вернувшаяся в Россию звезда. Певица отметила, что ее дети 1 сентября продолжат обучение в российской школе.