Путин заявил, что жители Донбасса считают себя частью Русского мира

Население республик Донбасса считает себя частью общего культурного пространства с Россией и Русским миром, заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляция его выступления идет в Telegram-канале Кремля.

Глава государства находится в Калининградской области, основная часть его программы в регионе приурочена ко Дню знаний. Там он проводит открытый урок «Разговор о важном» для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

«Люди, которые там (в Донбассе — Прим. ред.) живут <…>, считают себя частью нашего общего гуманитарного, культурного, языкового, вы же говорите на русском языке, это родной язык для вас, частью этого пространства», — сказал Путин, обращаясь к школьнице из города Макеевка в ДНР.

По словам президента, на территории Украины создавался антироссийский анклав. Сейчас же миссия России и ее солдат в рамках спецоперации — прекратить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить Россию. Поэтому очень важно, чтобы сейчас была поддержка военных со стороны россиян, в том числе и молодых людей, подчеркнул Путин.



