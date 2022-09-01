Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой
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Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой

Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой
Актер Петр Красилов признался, что предложений у него немного. В последние годы артист пропал с радаров поклонников. Как оказалось, Петр Красилов сегодня преимущественно занят в театре, а роли в кино ему предлагают нечасто из-за изменившейся внешности. За последние годы Красилов набрал около 30 килограммов и перестал соответствовать амплуа красавца и сердцееда. Но 45-летний актер старается не унывать и занимается собой. Правда, пока ему тяжело дается похудение. «Ох, мощно набрал, но, скажем так, не перестаю с этим бороться. Просто это не так просто. У человека наступает критический возраст, когда он не может уже играть 20-летних мальчиков. И за него это должны делать другие», — признался Петр.
По словам артиста, он прибавил порядка 30 килограммов после того, как переболел ковидом. «Последствия были очень серьезными. Мой организм к этому сложно отнесся. Чтобы привести себя в ту форму, в которой я был года четыре года назад, надо оторвать свой зад от дивана, извините за выражение. Это я и делаю», — откровенничал как-то он. Актер, по своему признанию, смирился со своей невостребованностью в кино и не скучает по былой популярности. «То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», — резюмировал Петр Красилов в передачи «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале ТВЦ.
# Шоу-бизнес Красилов Петр
По материалам: z-aya

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