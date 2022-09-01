Россия попросила ООН провести заседание в связи с ситуацией на ЗАЭС
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Россия попросила ООН провести заседание в связи с ситуацией на ЗАЭС

Россия попросила ООН провести заседание в связи с ситуацией на ЗАЭСЗампостпреда России при ООН попросил Совбез провести заседание в связи с ситуацией на ЗАЭС

Россия попросила, чтобы 6 сентября было проведено очередное заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом рассказал зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, его слова опубликованы в личном Telegram-канале.

Он заявил, что Москва будет ждать выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша. «В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН», — рассказал он.

Утром 1 сентября сообщалось о высадке двух групп Вооруженных сил Украины на побережье Каховского водохранилища под Энергодаром, примерно в трех километрах на северо-восток от ЗАЭС. По данным Министерства обороны России, украинские десантники прибыли на семи лодках, сошли на берег и выдвинулись в сторону станции. Москва обвинила Киев в попытке устроить провокацию.

Позднее в этот же день на территорию станции прибыли эксперты МАГАТЭ. Спустя еще пару часов власти Запорожской области сообщили о завершении контртеррористической операции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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