Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона

Вадим Карасев

Эксперт Мясоедов посоветовал проверить выписку звонков при подозрении на взлом смартфона

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов раскрыл способы узнать, получили ли злоумышленники доступ к смартфону. Также в разговоре с агентством «Прайм» он перечислил россиянам признаки, которые указывают на взлом устройства.

По словам Мясоедова, в большинстве случаев взломы происходят по вине самих пользователей. Как отметил эксперт, доступ к смартфону могут получить третьи лица, если юзер переходит по неизвестным ссылкам, использует слишком простой пароль или игнорирует предупреждения антивирусной программы.

Глава «ИТ-Резерва» посоветовал при подозрении на взлом смартфона проверить выписку звонков и интернет-сессий. Получить такой документ можно у своего сотового оператора, уточнил Мясоедов. С помощью него можно узнать периоды, когда смартфон функционирует без ведома его владельца.

Помимо этого, эксперт порекомендовал установить на телефон программное обеспечение, которое просканирует устройство на предмет наличия троянов — приложений, которые дают возможность злоумышленникам дистанционно контролировать гаджет.

На то, что доступ к смартфону получило третье лицо, могут указывать уведомления о сменах паролей, которые юзер сам не инициировал, предупредил Мясоедов. Иногда взломанное устройство может непроизвольно отправлять сообщения. При обнаружении таких признаков необходимо сбросить настройки телефона до заводского состояния, установить антивирус и VPN-сервис для безопасной работы при подключении к публичным сетям Wi-Fi, добавил эксперт.

Ранее специалист в области цифровой безопасности Анастасия Ильичева назвала лучший способ защиты от мошенников. По ее словам, предотвратить хищение данных и личной информации поможет двухфакторная аутентификация.