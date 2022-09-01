С одобрением сделки Microsoft и Activision сложности, в CMA заявили о наличии проблем
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С одобрением сделки Microsoft и Activision сложности, в CMA заявили о наличии проблем

С одобрением сделки Microsoft и Activision сложности, в CMA заявили о наличии проблем


Британский антимонопольный регулятор CMA сегодня, как предполагалось, должен был вынести положительное решение по сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Однако, в CMA сообщили, что расследование антимонопольного регулятора в отношении предполагаемого приобретения со стороны Microsoft компании Activision Blizzard может быть расширено из-за проблем с конкуренцией. Получив информацию от «третьих лиц», которые имеют отношение к сделки, представители CMA сегодня заявили, что есть ряд нерешенных проблем, которые необходимо решить, чтобы вынести вердикт по сделке.

Сорча О’Кэрролл, старший директор по слияниям в CMA, сообщил следующее:

После нашего расследования первой фазы мы обеспокоены тем, что Microsoft может использовать свой контроль над популярными играми, такими как Call of Duty и World of Warcraft, после слияния, чтобы нанести ущерб конкурентам. В том числе недавним и будущим конкурентам в услугах подписки на игры и в услугах облачных игр. […]

Если наши текущие проблемы не будут решены, мы планируем изучить эту сделку в ходе углубленного расследования во второй фазе, чтобы принять решение, которое будет работать в интересах британских геймеров и бизнеса.

Напомним, недавно стало известно, что Саудовская Аравия дала добро на покупку Activision Blizzard со стороны Microsoft.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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