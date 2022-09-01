Scorn прошла сертификацию, больше не будет переносов — игра выйдет в сентябре
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Scorn прошла сертификацию, больше не будет переносов — игра выйдет в сентябре

Scorn прошла сертификацию, больше не будет переносов — игра выйдет в сентябре


Scorn от студии Ebb Software является одной из самых ожидаемых игр этого года. Хоть разработчики игры и отмечают, что они создают хоррор AA-уровня, а не AAA-проект, большое количество игроков ждут Scorn.

В новом посте разработчики Scorn сообщили, что игра движется к релизу уверенными шагами. Проект должен выйти 21 октября 2022 года, и студия Ebb Software не собирается переносить дату выхода. Они рассказали, что уже прошли сертификацию игры у партнеров, и это означает, что 21 октября 2022 года проект должен появиться на Xbox Series X | S и PC. Напомним, что сразу после релиза игра будет доступна в Game Pass.

В ближайшее время можно ожидать много новых деталей про Scorn. Разработчики намерены 21 сентября открыть доступ к прологу игры всем пользователям от 2-го уровня, которые поддержали их на Kickstarter.

Напомним, ранее разработчики Scorn отмечали, что на полное прохождение игры потребуется около 6-8 часов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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