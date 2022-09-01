Сергей Лазарев с родными проводили в школу его 8-летнего сына
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Сергей Лазарев с родными проводили в школу его 8-летнего сына

Сергей Лазарев с родными проводили в школу его 8-летнего сына
Певец Сергей Лазарев поделился редким семейным фото, на котором запечатлены все его родные. Сергей Лазарев поделился с подписчиками редким фото, на котором запечатлены все члены его семьи. Снимок сделан по случаю начала учебного года. Родные певца собрались вместе, чтобы проводить его 8-летнего сына Никиту во второй класс. В кадре можно заметить маму артиста Валентину Викторовну, детей Лазарева и его племянницу Алину, о которой он заботится после смерти старшего брата Павла в автомобильной аварии.
Алине этой зимой исполнилось 18 лет, она растет талантливой девушкой: с 2015 года пела в ансамбле «Непоседы», окончила школу радио и телевидения, а минувшим летом поступила в  Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Певец всячески поддерживает племянницу, часто берет ее с собой отдыхать. Вот и на праздничную линейку девушка пришла вместе с дядей и бабушкой, чтобы поддержать Никиту.
Отпрыск артиста красовался в темно-синем костюме, рубашке в тон и белых кедах, а в руках у него был небольшой букет для учительницы. Цветы вручили и 4-летней Ане, чтобы девочка не расстраивалась, раз ее пока не берут в школу.
Напомним, Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году, но сие радостное событие он старательно скрывал от публики в течение двух лет, потому что не хотел вдаваться в подробности появления мальчика на свет. Позже его секрет раскрыл Филипп Киркоров, сообщивший, что ребенка для артиста выносила и родила суррогатная мать. А в 2018 году у Лазарева появилась дочь Анна, о которой он впервые рассказал в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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