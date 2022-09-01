Шольц заявил, что ФРГ не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из России

Германии не следует в одностороннем порядке раньше времени отказываться от поставок российского газа. Такое мнение канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил в четверг на встрече с жителями Эссена, передает ТАСС.

У Шольца спросили, стоит ли Германии самостоятельно отказаться от газа из России раньше запланированного из-за сокращения его поставок. «Сами мы этого делать не будем, это было бы не совсем ответственно», — ответил канцлер. «Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу», — добавил Шольц.

Он рассказал о проделанной правительством страны работе для сокращения зависимости от российского газа, в частности о сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах. «Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заявил Шольц.

В середине августа руководитель Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявлял, что запасов газа в Германии, который необходим для отопления, электроэнергии и работы промышленности, в случае полного прекращения поставок из России хватит на 2-2,5 месяца. К октябрю Германия планирует заполнить хранилища газом на 85%, а к ноябрю — на 95%.

В середине июня Газпром объявил о сокращении поставок газа по «Северному потоку» со 167 до 67 миллионов кубометров из-за ремонта газотурбинного двигателя. С 27 июля компания сократила подачу газа по «Северному потоку» на 20% от его мощности, до 33 миллионов кубометров в сутки, из-за вывода из эксплуатации еще одной турбины.