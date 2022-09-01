Случайны ли негативные события: как узнать, есть ли на вашей семье родовое проклятие
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Случайны ли негативные события: как узнать, есть ли на вашей семье родовое проклятие

Случайны ли негативные события: как узнать, есть ли на вашей семье родовое проклятие

Родовое проклятие — это негативная программа, которая когда-то, кем-то была запущена в вашем роду, и с тех пор передается из поколения в поколение, негативно отражаясь на жизни членов семьи. Люди могут не знать этого, и списывать все на случайное стечение обстоятельств, а могут задумываться над этим и искать ответ, сталкиваясь с похожими проблемами у членов одной семьи на протяжении нескольких поколений.

Как определить, есть ли на вашей семье родовое проклятие


Механизм родового проклятия известен людям с глубокой древности, а также описан в Библии. Считается, что оно может быть наложено на род человека кем-то из его недоброжелателей с целью отомстить, наказать или уничтожить весть его род. А также негативная программа может быть запущена самим человеком, совершающим какие-то страшные поступки.

От такого воздействия страдают, как правило, все члены семьи на протяжении семи поколений, затем его сила ослабевает и постепенно сходит на нет. Проклятие также может касаться только мужчин или только женщин в какой-то одной семье.

Человек начинается задумываться о возможном родовом проклятии, если сталкивается с какими-то повторяющимися в пределах его семьи негативными событиями или жизненными сценариями. К таким событиям и сценариям могут относиться:

  • Фатальная бедность или невозможность выбраться из долгов;
  • похожие болезни, которыми страдают несколько поколений семьи;
  • невозможность построить крепкую семью, так называемый «венец безбрачия»;
  • повторяющиеся в нескольких поколениях похожие трагедии (пожар, утопление, суицид и т.д.);
  • рождение больных детей;
  • ранние или случайные смерти всех мужчин или всех женщин рода.

Эти события могут быть выражены в разной степени и иметь различные проявления, они могут случаться редко (в определенные этапы жизни), а могут преследовать вас постоянно. Главное, вовремя их распознать и задуматься.

Что нужно делать, чтобы снять родовое проклятие


Если хоть один из перечисленных признаков заставляет обратить на себя внимание, следует задуматься о возможном родовом проклятии и предпринять конкретные действия. Прежде всего, следует пойти в Храм, заказать панихиду и поставить свечки за упокой всех родственников, ушедших в мир иной.

Пока горят свечи, а священник читает молитву, необходимо следить за пламенем свечей. При упоминании имени человека, который причинил вам зло, они начнут темнеть, потрескивать, чадить, а их пламя будет неровным. Если ничего такого не происходит, значит, проклятия на вашем роду нет или человек, который его сделал, находится рядом с вами в церкви.

Чтобы прервать цепочку проклятия, следует обратиться к специалистам, ведь справиться с этим самостоятельно бывает достаточно сложно. Но перед этим желательно составить генеалогическое древо своей семьи, отметив на нем всех известных вам предков, которых коснулся негативный сценарий. Так специалисту будет проще отследить его развитие.

Для снятия проклятия можно пользоваться специальными заговорами, но брать их следует у проверенных специалистов или в профессиональной литературе. Статьи в Интернете могут содержать ошибки и неточности, из-за чего принесут больше вреда, чем пользы.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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