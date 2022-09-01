СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph

Южнокорейский технологический гигант LG Electronics готовится в третьем квартале 2022 года выпустить криптовалютный кошелек Wallypto на базе сети Hedera Hashgraph. Об этом сообщает News1.

В августе корпорация начала бета-тестирование приложения в качестве последнего этапа проверки.

По данным издания, LG зарегистрировала название и логотип кошелька в качестве товарных знаков в Корее и за рубежом.

На первоначальном этапе Wallypto поддерживает токены HTS и NFT на базе Hedera. Ожидается, что после официального релиза разработчики расширят перечень интегрированных сетей и активов.

Интерфейс кошелька Wallypto. Данные: News1.

Журналисты напомнили, что в марте компания внесла "разработку и продажу ПО на основе блокчейна" в учредительные документы.

По их мнению, новое направление может вызвать эффект синергии с такими основными видами деятельности фирмы, как бытовая техника и электроника. Предположительно, кошелек сможет взаимодействовать с IoT-устройствами, построенными на платформе LG ThinQ.

"С точки зрения производителя электроники, они как никто заинтересованы в платежной системе, поскольку могут ее контролировать и получать высококачественные данные", — прокомментировал профессор Высшей школы информационной безопасности Корейского университета Ким Сын Чжу.

Такая информация крайне полезна для разработки новых бизнес-моделей и услуг, подчеркнул он.

Напомним, еще в 2019 году LG Electronics подала патентную заявку на криптокошелек и анонсировала производство блокчейн-смартфонов. Компания ушла с рынка мобильных устройств в 2021 году.

В январе 2022 года LG, вслед за Samsung, представила линейку моделей смарт-телевизоров с поддержкой NFT. Корпорация также заключила партнерство с подразделением аукционного дома Seoul Auction для реализации проектов в сфере цифровых коллекционных активов.