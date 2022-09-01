Софья Эрнст поделилась редким фото с подросшими дочками

Звезда «Содержанок» и «Угрюм-реки», 34-летняя актриса Софья Эрнст показала подросших Киру и Эрику. Софья Эрнст в последний день лета опубликовала редкий кадр из семейного архива. На фото запечатлены дочки актрисы, которых она родила от генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста. Эрнст показала живописный снимок с прогулки 6-летней Эрики и 5-летней Киры. Маленькие модницы вышли в поле с зонтиками, а звездная мама запечатлела этот милый момент на камеру. Стоит отметить, что лица своих детей супруги не показывают, поэтому никто из посторонних не знает, на кого девочки похожи больше. Несмотря на это, кадр всё равно вызвал бурное обсуждение в СМИ.«Сейчас бы в деревню, по полю босиком», «Что за куколки», «По дороге с облаками», — комментируют фото поклонники. Любопытно, что своих дочек Софья изредка показывает хотя бы со спины, а вот родившегося в 2020 году сына она скрывает. Известно, в разгар пандемии актриса осчастливила мужа долгожданным наследником, которому дали имя Лев. Подробностями жизни третьего ребенка многодетная мама не делится. За два года в Сети появилось лишь одно фото сына звездной пары. Напомним, что внешность своего сына засекретила и певица Алсу. Недавно исполнительница отметила шестилетие Рафаэля, но ни одного снимка с подросшим именинником, который уже скоро пойдет в школу, она так и не опубликовала.