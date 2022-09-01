Сообщение о введении в России QR-кодов для туристов оказалось недостоверным
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Сообщение о введении в России QR-кодов для туристов оказалось недостоверным

Сообщение о введении в России QR-кодов для туристов оказалось недостовернымИнформация о введении в России обязательных QR-кодов для туристов не подтвердилась

Сообщение о том, что в России с 1 сентября ввели обязательные QR-коды для туристов, оказалось недостоверным.

1 сентября в СМИ и соцсетях начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что согласно постановлению правительства от 24.08.2022 № 1480 с 1 сентября российским туристам для путешествий по стране будут необходимы QR-коды, в которых будет отражена основная информация о путешественниках и их поездке. Уточнялось, что правом утверждать требования к информации, отображенной в QR-кодах, будет наделен Ростуризм.

Одно из первых сообщений появилось на сайте «Парламентской газеты».

При этом глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале опровергла информацию о введении для российских туристов обязательных QR-кодов с 1 сентября. Она заявила, что никакие QR-коды для отдыха внутри страны и зарубежных поездок не вводились.

По словам Догузовой, в действительности речь шла о тестовом запуске в России системы электронных путевок, введение которой должно повысить прозрачность отрасли и защитить права туристов. Глава Ростуризма пояснила, что туроператоры самостоятельно и в добровольном порядке будут заносить в систему данные о проданных турах, при этом каждому туру будет присваиваться специальный идентификатор. Благодаря этому путешественники в любой момент смогут проверить всю информацию о приобретенном туре. В то же время от самого туриста никаких дополнительных действий не потребуется, заверила Догузова.

Публикация получила умеренный охват в СМИ и соцсетях. В частности, подобные сообщения опубликовали «РИА Новости Крым», «Известия», DON24.RU и портал «Город 24». Кроме того, информация появлялась на личных страницах некоторых пользователей соцсетей. При этом в большинстве федеральных СМИ подали информацию в корректном виде и опубликовали опровержения.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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