Создатель The Callisto Protocol: про добавление игры в Game Pass и сотрудничество с Xbox

Вадим Карасев





Хоррор The Callisto Protocol, автором которого выступает создатель Dead Space Глен Скофилд, рассказал в рамках интервью о сотрудничестве с командой Xbox. Ранее Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, отмечал, что с нетерпением ждет возможности сыграть в The Callisto Protocol. Как оказалось, Скофилд его большой друг, и в целом Xbox активно сотрудничает с Striking Distance Studios.

Глен Скофилд, на вопрос журналиста о возможном добавлении игры The Callisto Protocol в Game Pass, отметил, что этого явно не произойдет на релизе, но при этом попадание проекта в подписку обсуждалось:

Я пока не знаю, мы обсуждали [с командой Xbox] это. Я думаю, мы должны дать игре время на рынке, чтобы она хорошо продавалась и тому подобное. Но мы с Филом Спенсером очень близкие друзья, я давно его знаю, он очень интересуется игрой, а я очень интересуюсь Microsoft. Мы делаем удивительные вещи на Xbox с использованием трассировки лучей в игре, и мы используем много технологий Microsoft в игре, и, в целом, они оказали нам большую помощь, поэтому мы собираемся сделать все возможное, чтобы сотрудничать с Xbox.

Релиз игры The Callisto Protocol состоится 2 декабря на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.