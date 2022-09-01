Специалист рассказал, как можно увеличить свою пенсию
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Специалист рассказал, как можно увеличить свою пенсию

Специалист рассказал, как можно увеличить свою пенсию
Не всегда полезно выходить на пенсию вовремя. Пенсия в России не назначается автоматически. Для ее получения следует обратиться в Пенсионный фонд. Но сделать это можно не обязательно сразу после наступления пенсионного возраста, а позже. В этом случае размер выплат может быть больше, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Если отложить выход на пенсию, то дополнительные годы работы увеличат стаж и количество пенсионных баллов, — именно от этих двух критериев зависит размер будущей пенсии. «Минимальный срок, на который можно отложить выход на пенсию, — 12 месяцев со дня возникновения права. За этот период поправочный коэффициент составит 1.056 для фиксированной выплаты и 1,07 для страховой выплаты», — сказала Лебединская. Можно, конечно, продолжать работать и дальше. Продлить трудовую жизнь не на год, а, скажем, на пять лет, если здоровье позволяет. В этом случае, по расчетам специалиста, коэффициенты будут равны 1,36 для фиксированной выплаты и 1,45 для страховой. Если же существует возможность трудиться десять лет, а это максимальный срок, на который можно отложить выход на пенсию, то коэффициенты достигнут 2,11 и 2,32 соответственно.  Граждане, кто вышел на пенсию, но продолжает работать, также могут рассчитывать, что их пособие по старости в будущем увеличится. Но в этом случае важно продолжать трудиться не менее одного года, подчеркнула специалист.  Однако в современном мире пенсионеры чаще всего сталкиваются с отказами в трудоустройстве. «Немного иная ситуация складывается в отношении безработных. Для этой категории населения в выборе пособия/пенсия выгоднее оформить пенсию. Или найти источник дохода, который позволит отложить назначение пенсии», — приводит слова доцента вуза агентство «Прайм».  В России продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста. В текущем годы на пенсию могут претендовать мужчины старше 61,5 года и женщины старше 56,5 года. Ранее специалисты поделились инструкцией, как узнать размер своей будущей пенсии, а также рассказали о способах значительно увеличить выплаты. 
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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