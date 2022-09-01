Специалисты рассказали на какую фазу Луны лучше стричь волосы
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Специалисты рассказали на какую фазу Луны лучше стричь волосы

Специалисты рассказали на какую фазу Луны лучше стричь волосы

Планирование жизни по лунному календарю позволяет достичь великолепных результатов. Об этом говорят не только астрологи, но и люди которые хоть немного понаблюдали за такими событиями. Особенно важно ухаживать за волосами, опираясь на лунные фазы. О том, как и в какие дни лунного календаря нужно стричь волосы, вы узнаете из нашего материала.

На какую Луну лучше подстригать волосы


Волосы по лунному календарю лучше всего стричь в зависимости от следующих данных:

  • фаза Луны;
  • какой по счету день лунного цикла;
  • в каком знаке Зодиака находится Луна;
  • день недели.

Следует учесть, что стричься в главные православные праздники крайне нежелательно, даже если по остальным параметрам этот день подходит больше всего. Считается, что состригая волосы в этот момент, человек укорачивает крылья своему ангелу-хранителю.

Когда стричь волосы по лунному календарю

Проведение процедуры при растущей Луне способствует более быстрому росту волос. Стричься в это время следует рекомендовать тем, кто хочет иметь длинные локоны.

Чтобы понимать когда лучше подстричь волосы, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю стрижек.

Укорачивание волос в период убывающей Луны, согласно примете, способствует замедлению роста волос. Это негативный фактор для тех, кто желает быстрее отрастить волосы, но положительный, если необходимо сохранить форму прически, которая часто требует коррекции. Плюсом стрижки в данный период считается улучшение состояния волос: они перестают выпадать, путаться, сечься, увеличивается их густота, появляется блеск.

Во время новолуния стричься нежелательно. Человек рискует лишиться жизненной энергии, в результате чего состояние здоровья ухудшится. Например, раньше никогда не остригали младенцев в новолуние.

Нежелательно стричься во время солнечного или лунного затмения. Таким способом можно негативным образом повлиять не только на здоровье волос, но и на самочувствие в целом.

# Общество Разное
По материалам: rsute

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