Стало известно о проблемах Британии после выборов премьер-министра
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Стало известно о проблемах Британии после выборов премьер-министра

Стало известно о проблемах Британии после выборов премьер-министраNYT: новый премьер Британии унаследует список сложнейших проблем

Новый премьер-министр Британии унаследует список сложнейших проблем, с какими только приходилось сталкиваться британским лидерам за последние несколько поколений. Об этом стало известно из материала газеты The New York Times (NYT).

Помимо трудностей в экономике, Великобритания столкнется с давлением по вопросу продолжения поддержки Украины и санкций против России. Возможно, она также вступит в новый период турбулентности в отношениях с Европейским союзом (ЕС), считают в издании.

Также отмечается, что ни один из кандидатов, участвующих в выборах премьер-министра, не предложил всеобъемлющего пакета мер для семей, сильно пострадавших от стремительного роста цен на продукты питания и топливо.

«Вместо того чтобы противостоять экономическим препятствиям, [кандидат на пост премьер-министра Британии, глава МИД] госпожа [Лиз] Трасс и [бывший министр финансов королевства] господин [Риши] Сунак вели удивительно ожесточенную борьбу друг с другом», — сказано в публикации.

Так, Сунак дал понять, что не будет работать в кабинете Трасс, если она выиграет выборы. Он заявил, что ее политика «ввергнет миллионы людей в нищету». Министр иностранных дел, в свою очередь, обвинила Сунака в «менсплейнинге» и подчеркнула, что бывший канцлер казначейства был неправ, настаивая на повышении налогов.

Ранее Трасс стала фаворитом на выборах нового премьер-министра Великобритании по версии одной из крупнейших букмекерских контор страны Ladbrokes. В случае победы Трасс на выборах лидера Консервативной партии каждые поставленные 10 фунтов стерлингов принесут выигрыш только в 11 фунтов — это значит, что за ее победу высказалось большинство участников этого пари.

20 июля стали известны результаты пятого раунда голосования в Великобритании, по итогам которого в финале борьбы за пост премьера оказались Сунак и Трасс.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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