Стоит ли покупать защитное стекло на iPhone: преимущества этого покрытия

Владельцы телефонов от Apple задаются вопросом: стоит ли клеить защитную пленку на экран. Для ответа достаточно посмотреть на то, что произойдет с дисплеем при отсутствии защиты. Даже при аккуратном использовании на экране появляются мелкие трещины и потертости. Со временем они увеличиваются в размере, и изображение становится трудно различимым. Так что лучше защитить стекло от неприятных воздействий.

Какие свойства у защитного стекла

Защитное стекло для iPhone – специальная конструкция из закаленного материала. Она проходит нарезку, шлифовку и закалку при температуре до 700 градусов для получения высоких прочностных показателей. Установка стекла на Айфон дает следующие преимущества:

прочность – многослойное покрытие защищает от воды и грязи, отпечатков пальцев, царапин, потертостей (толщина 0,2-0,4 мм в несколько слоев);

высокий уровень твердости;

повышение качества изображения (антиглянцевый эффект);

защита от механических воздействий – ударов, падения с высоты.

Защитные стекла для iPhone 14 benks стоят дороже пленок, но это обусловлено лучшей защитой и повышенным сроком службы. Можно выбрать между несколькими видами покрытий:

глянцевое и матовое – не меняет цветовую гамму телефона;

градиентное с рисунком – клеят на заднюю поверхность корпуса в качестве замены чехлу;

декоративное – не имеет защитных свойств, а больше служит для повышения привлекательности телефона.

Надо наклеить защитное стекло или нет

Защитное стекло – самая надежная гарантия от неприятных последствий для экрана телефона. Без ее наличия при малейших повреждениях на iPhone появятся трещины. Он больше не будет таким привлекательным. Поэтому для проверенной защиты рекомендуем установку стекла.

При этом, самое качественное стекло не гарантирует 100% защиту. Но с ним телефон получит меньше повреждений, чем без него. Не стоит экспериментировать: бросать смартфон с высоты, использовать его вместо молотка или открывалки. Бережно относитесь к устройству, и оно прослужит дольше.

Защитная пленка и стекло значительно отличаются по стоимости, но переплата за стекло оправдана. Этот вариант после установки прослужит дольше, быстро клеится, не склонен к проникновению пузырьков воздуха. Пленки могут похвастаться большим разнообразием вариантов и незаметностью на экране, но прочность выше у стекла.

Конечный выбор остается за потребителем, но для получения хорошего результата нужно покупать качественное стекло. К производителям такой продукции относятся бренды Gorilla Glass, DragonTail и GT Advanced Technologies, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. После покупки новенького Айфона обязательно озаботьтесь защитой экрана в кратчайшие сроки. Иначе телефон быстро станет непригодным для использования.