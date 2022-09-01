Студия Arkane не хотела, чтобы Prey 2017 года имел название Prey
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Студия Arkane не хотела, чтобы Prey 2017 года имел название Prey

Студия Arkane не хотела, чтобы Prey 2017 года имел название Prey


Игра Prey 2017 года была неплохо воспринята игроками и критиками, когда состоялся ее релиз, хоть и не получила больших продаж. Проект называли удачным перезапуском франшизы, однако, как выяснилось, игра не должна была иметь отношение к Prey.

Основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио (был директором и сценаристом Prey 2017) рассказал в интервью для подкаста The AIAS Game Maker’s Notebook Podcast, что никто в Arkane Austin не хотел, чтобы Prey 2017 года называлась Prey. По его словам, это было «отвратительно» выпускать что-то под чужой интеллектуальной собственностью:

Я думаю, что я был немного не согласен с некоторыми руководителями по поводу решения назвать Prey 2017 года «Prey» — это было очень обидно для меня. Я не хотел называть эту игру Prey, и мне пришлось сказать журналистам, что я все равно хочу это сделать. […] Не только я, но и никто в команде не хотел называть эту игру Prey.

В том же интервью Колантонио отметил, что благодарен за финансовую помощь Bethesda, которая стояла за выпуском игры, но он был оскорблен, когда ему сказали, что игра должна называться Prey. Рафаэль говорит, он даже пытался объяснить, что бренд Prey не поможет в маркетинге игры, и некоторые ранее разочарованные франшизой фанаты даже не попробуют игру, если ей дать такое название. Но это не помогло переубедить Bethesda, и в итоге Колантонио оказался прав — Prey 2017 года получил не лучшие продажи.

Отметим, еще в прошлом году в интервью для NoClip Рафаэль Колантонио сообщил, что Prey 2017 изначально не планировалась как часть франшизы Prey, но теперь он рассказал о ситуации более детально. Тогда он называл это решение «неоспоримым компромиссом».

Игра Prey 2017 года сейчас доступна в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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