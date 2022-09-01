Суд признал законным включение Маэстро Понасенкова в реестр иноагентов
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Суд признал законным включение Маэстро Понасенкова в реестр иноагентов

Суд признал законным включение Маэстро Понасенкова в реестр иноагентовСуд в Москве признал законным включение историка Евгения Понасенкова в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении историка, публициста и блогера Евгения Понасенкова, известного в сети как Маэстро, в реестр СМИ-иноагентов. Решение было вынесено 24 августа, но СМИ обратили на него внимание 1 сентября.

«Отказать Понасенкову Евгению Николаевичу в удовлетворении требований к Министерству юстиции Российской Федерации о признании распоряжения незаконным, обязании исключить сведения из реестра», — говорится в решении суда.

В документе указано, что суду не были предоставлены доказательства того, что Минюст преследовал политические цели и цель наказать истца за распространение информации. По этой причине суд не усмотрел таких оснований в решении о включении Понасенкова в реестр иноагентов.

Как указано в решении суда, в Минюст поступила информация из Росфинмониторинга о том, что Понасенков является получателем опосредованного иностранного финансирования. По данным инстанции, с мая 2019 года по январь 2022 года Понасенков получил 3241 рубль от ООО «Издательство АСТ», которое является получателем иностранного финансирования.

Кроме того, как утверждается в материалах, историк участвовал в создании и распространении материалов СМИ-иноагентов.

Минюст включил Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля. В ответ на это блогер утверждал, что не получал «ни одной копейки» из-за границы. Он также заявлял, что решение ведомства «полностью незаконно и никак не обосновано».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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