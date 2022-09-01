Сверхпопулярная игра PowerWash Simulator из Game Pass не могла найти издателя
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Сверхпопулярная игра PowerWash Simulator из Game Pass не могла найти издателя

Сверхпопулярная игра PowerWash Simulator из Game Pass не могла найти издателя


В июле в подписке Game Pass вышла игра PowerWash Simulator, которая до этого около года развивалась в Steam в раннем доступе. После релиза игры PowerWash Simulator на Xbox и в Game Pass, проект получил огромную популярность среди игроков, даже несмотря на некоторые баги на старте. PowerWash Simulator по успехам на старте в Game Pass превзошла многие именитые тайтлы.

Как рассказали разработчики игры PowerWash Simulator в рамках интервью GamesIndustry, проект мог не добраться до релиза. У создателей были большие сложности с издателями, которые не хотели браться за игру, поскольку не верили в ее успех:

Мы не могли убедить ни одного издателя, чтобы они дали игре шанс. Потому что в ней не было тех стереотипных столпов, которые есть в видеоиграх: угрозы, доминирование, антагонизм — в нашей игре ничего из этого нет. Когда мы показывали игру издателям, они нам обычно отвечали: «Да, понимаем, но здесь нет возможности проиграть, поэтому мы ее не возьмем».

Как отмечают в том же интервью разработчики, они все же смогли найти пару издателей, которые были готовы взять PowerWash Simulator, но если бы разработчики внесли серьезные правки в геймплей. На это создатели PowerWash Simulator не были готовы пойти.

В итоге, разработчики PowerWash Simulator смогли выйти в раннем доступе Steam самостоятельно, а популярность проекта позволила им продолжить его развитие за счет привлеченных от игроков финансов. Когда же игра стала успешной в раннем доступе, на нее обратило внимание издательство Square Enix, которое помогло выпустить проект на консолях Xbox.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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