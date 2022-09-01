Танкер сел на мель в Суэцком канале

Вадим Карасев

Нефтяной танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале

Нефтяной танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале. Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации телеканала, 250-метровое судно Affinity V направлялось из Португалии в Саудовскую Аравию. Оно село на мель около 19:15 по местному времени (совпадает с московским), из-за чего судоходство в канале было приостановлено.

На данный момент танкер сняли с мели, а судоходство возобновлено в штатном режиме.