Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе
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Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе

Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе
Мама жены актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян рассказала, что думает о свадьбе дочери. Пара в последних числах августа подарили своим родным большой праздник. Супруги организовали банкет по случаю своей свадьбы. Формально актер женился еще в начале мая, не позвав на церемонию никого из членов семьи. Но в конце лета Прилучный решил ещё и обвенчаться, а после отметить это событие в кругу родных и близких друзей. Гаяне Согомонян, мать Брутян, только сегодня прокомментировала прошедшее свадебное торжество. Она пожелала молодоженам счастья. Похоже, что она полностью одобряет выбор дочери и довольна тем, какой зять ей достался.
«Мои дорогие дети, будьте счастливы! Любите, и пусть ваша любовь с каждым годом становится все крепче!»,— написала Согомонян. Ранее Прилучный рассказал, что его свадьба получилась незабываемой. «Все прошло на высоте. Церемония была не только торжественной, но и трогательной», — говорит Павел. Он уже несколько дней подряд делится с фанатами кадрами важного события и, похоже, свадебного контента будет еще очень много. Интересно, что детей Прилучного от Агаты Муцениеце на свадьбе отца не было. Фанаты предполагают, что бывшая жена выступила против их присутствия на торжестве. Насколько известно, еще в начале августа актриса отвезла сына и дочку на каникулы в Латвию, где живут их родные.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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