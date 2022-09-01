Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн
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Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн

Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн


Группа руководителей из Galaxy Digital, Genesis и Convex Trading подали заявку в SEC на регистрацию DBA Crypto Fund I LP в объеме $500 млн.


Компания еще не привлекла средства.


Генеральными партнерами структуры стали сопредседатель отдела инвестиций Galaxy Digital Майкл Джордан, глава отдела деривативов Genesis Джошуа Лим, бывший вице-президент Genesis по трейдингу Рошун Патель, а также CEO и сооснователь Convex Trading Шейн Барратт.


В Axios обратили внимание, что фонд возглавят специалисты из компаний, пострадавших в результате краха Terra и возникновения проблем у хедж-фонда Three Arrows Capital.


Напомним, в июле стало известно, что последний задолжал Genesis Trading $2,36 млрд. Поддержку OTC-платформе оказала ее материнская компания Digital Currency Group, которая взяла на себя определенные обязательства.


В августе CEO фирмы Майкл Моро ушел со своей должности после семи лет работы. Genesis Trading произвела масштабные перестановки в руководящем составе.


Galaxy Digital стала одним из инвесторов Terraform Labs, которая создала экосистему Terra. Компания также оказалась в списке кредиторов Three Arrows Capital.


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# Экономика galaxy digital, genesis trading, фонд, новости
По материалам: ForkLog

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