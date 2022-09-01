Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн

Группа руководителей из Galaxy Digital, Genesis и Convex Trading подали заявку в SEC на регистрацию DBA Crypto Fund I LP в объеме $500 млн.

Компания еще не привлекла средства.

Генеральными партнерами структуры стали сопредседатель отдела инвестиций Galaxy Digital Майкл Джордан, глава отдела деривативов Genesis Джошуа Лим, бывший вице-президент Genesis по трейдингу Рошун Патель, а также CEO и сооснователь Convex Trading Шейн Барратт.

В Axios обратили внимание, что фонд возглавят специалисты из компаний, пострадавших в результате краха Terra и возникновения проблем у хедж-фонда Three Arrows Capital.

Напомним, в июле стало известно, что последний задолжал Genesis Trading $2,36 млрд. Поддержку OTC-платформе оказала ее материнская компания Digital Currency Group, которая взяла на себя определенные обязательства.

В августе CEO фирмы Майкл Моро ушел со своей должности после семи лет работы. Genesis Trading произвела масштабные перестановки в руководящем составе.

Galaxy Digital стала одним из инвесторов Terraform Labs, которая создала экосистему Terra. Компания также оказалась в списке кредиторов Three Arrows Capital.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.