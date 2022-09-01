Туристам присвоят QR-коды

Ростуризм будет утверждать требования отражения основных данных о туристах и информации об их путешествии в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода). Соответствующее постановление кабмина от 24.08.2022 № 1480 вступает в силу 1 сентября.

С осени в России при путешествиях по стране обязательными станут QR-коды, в которых должна быть отображена основная информация о путешественниках и их поездке. Постановление Правительства наделяет Ростуризм правом утверждать требования к такой информации.

Этим же документом ведомство наделяется полномочиями по принятию требований к средствам размещения в сфере сельского туризма в сельской местности.

Одновременно с Ростуризма сняты полномочия по утверждению формы электронной путевки туроператора, правил размещения электронных путевок в соответствующей ЕИС, требований к реестру электронных путевок туроператора.



