Туристам присвоят QR-коды
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Туристам присвоят QR-коды

Туристам присвоят QR-коды

Ростуризм будет утверждать требования отражения основных данных о туристах и информации об их путешествии в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода). Соответствующее постановление кабмина  от 24.08.2022 № 1480 вступает в силу 1 сентября.

С осени в России при путешествиях по стране обязательными станут QR-коды, в которых должна быть отображена основная информация о путешественниках и их поездке. Постановление Правительства наделяет Ростуризм правом утверждать требования к такой информации.

Этим же документом ведомство наделяется полномочиями по принятию требований к средствам размещения в сфере сельского туризма в сельской местности.

Одновременно с Ростуризма сняты полномочия по утверждению формы электронной путевки туроператора, правил размещения электронных путевок в соответствующей ЕИС, требований к реестру электронных путевок туроператора.


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По материалам: pnp.ru

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