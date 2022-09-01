Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"

Вадим Карасев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил Советский Союз в последовательном уничтожении узбекской интеллигенции с целью "подавить стремление народа к свободе". Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте главы государства.

31 августа Мирзиёев посетил музей жертв памяти советских репрессий, отмечая траурную для Узбекистана дату. Как утверждает президент, СССР репрессировал не менее 100 тыс. узбеков, 13 тыс. из которых были расстреляны. Узбекский лидер назвал погибших "достоянием нации".

"Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации", — заявил президент Узбекистана.

Глава государства добавил, что период нахождения Узбекистана в составе СССР изучен историками не до конца, и крайне важно продолжать искать жертв преследований по политическим мотивам. Мирзиёев отметил, что под "клеветническими предлогами" в тюрьмы отправлялись тысячи его соотечественников. По словам узбекского лидера, скандальное "хлопковое дело", связанное с повальной коррупцией в тогда еще союзной республике, было сфабриковано Москвой.

"Тоталитарный режим не ограничивался только уничтожением джадидов (представителей об­ще­ст­вен­но-поли­тического дви­же­ния за реформы мусульманской куль­ту­ры и об­ще­ст­ва в 1880-1920-х гг. - прим.). Еще в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами", — отметил Мирзиёев.



В мае текущего года узбекские власти запретили "Хору Турецкого" исполнять песни военных лет и заставили музыкантов снять солдатские пилотки. Решение аргументировали якобы запретом на демонстрацию коммунистической символики на массовых мероприятиях.