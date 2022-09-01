Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"

Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил Советский Союз в последовательном уничтожении узбекской интеллигенции с целью "подавить стремление народа к свободе". Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте главы государства.

31 августа Мирзиёев посетил музей жертв памяти советских репрессий, отмечая траурную для Узбекистана дату. Как утверждает президент, СССР репрессировал не менее 100 тыс. узбеков, 13 тыс. из которых были расстреляны. Узбекский лидер назвал погибших "достоянием нации".


"Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации", — заявил президент Узбекистана.

Глава государства добавил, что период нахождения Узбекистана в составе СССР изучен историками не до конца, и крайне важно продолжать искать жертв преследований по политическим мотивам. Мирзиёев отметил, что под "клеветническими предлогами" в тюрьмы отправлялись тысячи его соотечественников. По словам узбекского лидера, скандальное "хлопковое дело", связанное с повальной коррупцией в тогда еще союзной республике, было сфабриковано Москвой.

"Тоталитарный режим не ограничивался только уничтожением джадидов (представителей об­ще­ст­вен­но-поли­тического дви­же­ния за реформы мусульманской куль­ту­ры и об­ще­ст­ва в 1880-1920-х гг. - прим.). Еще в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами", — отметил Мирзиёев.

В мае текущего года узбекские власти запретили "Хору Турецкого" исполнять песни военных лет и заставили музыкантов снять солдатские пилотки. Решение аргументировали якобы запретом на демонстрацию коммунистической символики на массовых мероприятиях.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500
Что делать с горькими огурцами, можно ли их употреблять в пищу и консервировать
Что делать с горькими огурцами, можно ли их употреблять в пищу и
Гороскоп на осень 2022 года для каждого Знака Зодиака
Гороскоп на осень 2022 года для каждого Знака Зодиака
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
В России упростили прохождение техосмотра
В России упростили прохождение техосмотра
Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко
Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко
Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в Россию
Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в
Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе
Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе
Можно ли приготовить чипсы из макарон и лаваша, как это правильно сделать
Можно ли приготовить чипсы из макарон и лаваша, как это правильно
Танкер сел на мель в Суэцком канале
Танкер сел на мель в Суэцком канале
Песков на "Знании": "Умению убеждать можно научиться"
Песков на "Знании": "Умению убеждать можно

Топ на сегодня

В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Glassnode: биткоин удерживает уровень $20 000 вопреки слабым метрикам
Glassnode: биткоин удерживает уровень $20 000 вопреки слабым метрикам
Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
Шольц назвал антироссийские санкции эффективными
Шольц назвал антироссийские санкции эффективными

Еще по теме

Новым президентом Узбекистана избран Шавкат Мирзиеев
Мирзиеев предложил реформировать МИД Узбекистана
Выборы президента Узбекистана: впервые без Каримова
Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах президента Узбекистана