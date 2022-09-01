В Дагестане в аварии погибли шесть человек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Дагестане в аварии погибли шесть человек

В Дагестане в аварии погибли шесть человекВ Унцукульском районе Дагестана в аварии с участием трех автомобилей погибли 6 человек

В Унцукульском районе Дагестана произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram.

Авария произошла на 10-м километре автодороги «Шамилькала — Временный» поздно вечером в среду, 31 августа. По предварительным данным, в результате погибли шесть человек, еще один пострадал.

ДТП произошло, так как водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими автомобилями Lada.

На месте работают следователи, личности участников аварии устанавливаются.

Ранее в Амурской области произошло смертельное ДТП с грузовиком, в результате которого погибли пять человек, включая двух детей. В крови у виновника ДТП нашли следы наркотиков.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров
Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров
"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы "перемоги над Россией"
"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
В Дагестане в аварии погибли шесть человек
В Дагестане в аварии погибли шесть человек
GRID Legends сегодня добавляют в подписку Game Pass Ultimate
GRID Legends сегодня добавляют в подписку Game Pass Ultimate
Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате биткоинов
Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате
Экономист назвал два вероятных сценария распада еврозоны
Экономист назвал два вероятных сценария распада еврозоны
Парень позвал брата на двойное свидание вслепую и рассмешил пользователей
Парень позвал брата на двойное свидание вслепую и рассмешил
В США предупредили о риске ядерной войны при появлении солдат НАТО на Украине
В США предупредили о риске ядерной войны при появлении солдат НАТО на
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Чего больше всего стоит опасаться Тельцам
Чего больше всего стоит опасаться Тельцам
Сверхпопулярная игра PowerWash Simulator из Game Pass не могла найти издателя
Сверхпопулярная игра PowerWash Simulator из Game Pass не могла найти

Топ на сегодня

Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»
Возможности компании Cloud
Возможности компании Cloud

Еще по теме

Семеро россиян погибли из-за выехавшей на встречку машины
Люди сгорели заживо в ДТП под Краснодаром
Смертельная авария унесла пять жизней в Псковской области
Лобовое ДТП в Челябинской области: пять человек погибли