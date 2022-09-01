В России истек срок обращения за кредитными каникулами
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В России истек срок обращения за кредитными каникулами

В России истек срок обращения за кредитными каникуламиС 1 сентября в России истекает срок обращения заемщиков за кредитными каникулами

С 1 сентября в России истек срок, до которого заемщики могли обращаться за получением кредитных каникул. Это касается только займов, выданных до 1 марта текущего года, так как именно по ним заемщики — при условии снижения дохода на 30 процентов по сравнению со средним доходом в предыдущем году — могут просить отсрочку платежей.

Максимальные размеры займов, по которым можно обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул, отличаются для различных категорий заемщиков: по потребительским кредитам лимиты составляют 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам и 700 тысяч рублей по автокредитам. Что касается ипотеки, то
лимит составляет 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа и 3 миллиона рублей для других субъектов.

Кредитные каникулы в России вступили в силу в начале марта — уже через месяц число заявок достигло десятков тысяч, тогда банки одобряли 30–50 процентов из них. При этом во время пандемии, в апреле 2020 года, количество обращений за кредитными каникулами превысило сотню тысяч, и тогда более чем по половине заявок банки давали положительный ответ.

В конце августа стало известно, что всего в 44 финансовые организации поступило 1,23 миллиона заявлений с просьбой о реструктуризации кредитов. Центробанк указал, что она была проведена по 531 тысяче займов на сумму 267 миллиардов рублей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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