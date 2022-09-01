В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
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В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности

В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотностиАвтор Spiked Фуреди обвинил лидеров США и Запада в геополитической безграмотности

Обозреватель издания Spiked Фрэнк Фуреди обвинил западных лидеров в геополитической безграмотности. По словам автора публикации, американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав.

Яркий пример — неудачный вывод войск США из Афганистана. Как бы больно это не звучало, политическому истеблишменту Штатов не хватает ни интеллектуальных ресурсов, ни ясности, ни единства для лидерства на мировой арене. При этом искусство грамотного управления государством буквально испарилось, говорится в материале.

Фуреди обвинил спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в глупом и легкомысленном визите на Тайвань, который выставляет президента Байдена бессильным, потому что ему не хватило воли помешать чиновнице еще больше испортить отношения с Китаем.

По мнению журналиста, на Западе не понимают интересы народа, что сделало их геополитически безграмотными. Западные политики не готовы осваивать искусство дипломатии и в предстоящие годы их ждет множество ошибок и самовредительства, констатирует автор.

Ранее британская Daily Express написала, что предстоящие российско-китайские военные учения «Восток-2022» могут расцениваться как ответ России и Китая на действия западных стран. Издание отмечает, что поставками оружия на Украину и визитами американских политиков на Тайвань западные страны лишь разжигают глобальную нестабильность.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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