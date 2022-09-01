Володин пожелал школьникам и студентам успехов в учебе

День знаний — это особенный праздник, перед ребятами открывается много интересного. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении по случаю начала нового учебного года, опубликованной на сайте палаты.

В России до середины 1930-х годов четкой даты начала учебного года не существовало. До Октябрьской революции учебный год в гимназиях и университетах начинался 29 августа, а в других учебных заведениях — в середине сентября, и даже в середине октября. День знаний был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году.





«Дорогие школьники и студенты, наши учителя, поздравляю вас с Днем знаний. 1 сентября — особенный праздник. Перед вами открывается много интересного», — отметил Володин.

Пусть этот день вдохновит на новые достижения, добавил председатель Госдумы, также пожелав всем «успехов в учебе и здоровья».