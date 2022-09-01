Web3-конкурент Twitch привлек $12,9 млн от Pantera Capital

Децентрализованный видеостриминг Stacked привлек $12,9 млн в рамках раунда финансирования Серии А, сообщает CoinDesk.

Его возглавила Pantera Capital при участии GFR Fund и венчурного подразделения материнской компании Yahoo! Japan.

Стартап стремится предоставить децентрализованную альтернативу YouTube от Alphabet и Twitch от Amazon. Команда намерена оставлять создателям контента большую часть дохода, а также обеспечивать право собственности на платформу через токен управления. Актив можно зарабатывать в сервисе.

"Если вы действительно даете создателям право собственности на платформы, которые они помогли сделать ценными, то вы реально выравниваете стимулы как самого решения, так и разработчиков, а также авторов контента", — считает CEO Stacked Алекс Лин.

Пользователи сервиса могут транслировать гейминговый контент, проводить онлайн-ивенты, общаться с поклонниками и размещать прочие видеоматериалы.

Создатели могут зарабатывать в фиате или криптовалюте на донатах или подписке.

Токены управления можно использовать как для получения привилегий на платформе, так и для увеличения дохода.

Привлеченные средства стартап направит на маркетинг, приобретение контента, наем персонала и расширение бизнеса в Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии.

Напомним, в апреле Pantera Capital привлекла $1,3 млрд в фонд, нацеленный на инвестиции в Web3-стартапы.