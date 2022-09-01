Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Сегодня, 08:55
В материале собрана актуальная информация об играх, которые добавляют в подписку Game Pass в сентябре 2022 года. Здесь же вы найдете сведения об играх, которые в сентябре покинут подписку.Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.
Напомним, в августе подписка Game Pass пополнилась 21 игрой, а удалили из нее 15 позиций.
Новые игры в Game Pass в сентябре 2022 года
Дата
Игра
Платформа
1 сентября 2022 г.
GRID Legends
EA Play — Xbox, PC
6 сентября 2022 г.
Disney Dreamlight Valley (ранний доступ)
Xbox, PC
6 сентября 2022 г.
Train Sim World 3
Xbox, PC
14 сентября 2022 г.
You Suck at Parking
Xbox, PC
20 сентября 2022 г.
Hardspace Shipbreaker
Xbox Series X | S
22 сентяря 2022 г.
Beacon Pines
Xbox, PC
22 сентября 2022 г.
Slime Rancher 2 (ранний доступ)
Xbox Series X | S, PC
27 сентября 2022 г.
Grounded 1.0
Xbox, PC
27 сентября 2022 г.
Moonscars
Xbox, PC
Что удаляют из Game Pass в сентябре 2022 годаНа данный момент информация отсутствует.
По материалам: newxboxone