Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют





В материале собрана актуальная информация об играх, которые добавляют в подписку Game Pass в сентябре 2022 года. Здесь же вы найдете сведения об играх, которые в сентябре покинут подписку.

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Напомним, в августе подписка Game Pass пополнилась 21 игрой, а удалили из нее 15 позиций.

Новые игры в Game Pass в сентябре 2022 года

Что удаляют из Game Pass в сентябре 2022 года

1 сентября 2022 г.EA Play — Xbox, PC6 сентября 2022 г.Xbox, PC6 сентября 2022 г.Xbox, PC14 сентября 2022 г.Xbox, PC20 сентября 2022 г.Xbox Series X | S22 сентяря 2022 г.Xbox, PC22 сентября 2022 г.Xbox Series X | S, PC27 сентября 2022 г.Xbox, PC27 сентября 2022 г.Xbox, PCНа данный момент информация отсутствует.