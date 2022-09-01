Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
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Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют

Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют


В материале собрана актуальная информация об играх, которые добавляют в подписку Game Pass в сентябре 2022 года. Здесь же вы найдете сведения об играх, которые в сентябре покинут подписку.

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Напомним, в августе подписка Game Pass пополнилась 21 игрой, а удалили из нее 15 позиций.

Новые игры в Game Pass в сентябре 2022 года



Дата



Игра



Платформа



1 сентября 2022 г.



GRID Legends



EA Play — Xbox, PC



6 сентября 2022 г.



Disney Dreamlight Valley (ранний доступ)



Xbox, PC



6 сентября 2022 г.



Train Sim World 3



Xbox, PC



14 сентября 2022 г.



You Suck at Parking



Xbox, PC



20 сентября 2022 г.



Hardspace Shipbreaker



Xbox Series X | S



22 сентяря 2022 г.



Beacon Pines



Xbox, PC



22 сентября 2022 г.



Slime Rancher 2 (ранний доступ)



Xbox Series X | S, PC



27 сентября 2022 г.



Grounded 1.0



Xbox, PC



27 сентября 2022 г.



Moonscars



Xbox, PC

Что удаляют из Game Pass в сентябре 2022 года

На данный момент информация отсутствует.
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По материалам: newxboxone

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