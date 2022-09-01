Законы, вступающие в силу 2 сентября

Согласно постановлению, они продлеваются до марта 2023 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1466 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части продления сроков проведения экспериментов по маркировке товаров средствами идентификации»

Определяется порядок предоставления Фондом содействия реформированию ЖХК финансовой поддержки регионам на эти цели. В том числе речь идет об условиях предоставления средств, выполнении условий предоставления финансовой поддержки.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Документ предусматривает, что с использованием облигаций таких обществ финансируются в том числе проекты строительства или реконструкции объектов инженерной, транспортной инфраструктуры (в том числе с приобретением транспорта общего пользования), социальной и иной инфраструктуры, которые реализуются при жилищном строительстве.​

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2022 № 1472 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»