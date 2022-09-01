Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов

Российские войска взяли в плен троих украинских диверсантов после попытки захватить Запорожскую АЭС, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев-Live», передает РИА Новости.

Минобороны РФ 1 сентября сообщило о высадке двух диверсионных групп украинских войск численностью до 70 человек на побережье Каховского водохранилища с целью захвата Запорожской АЭС. Для их уничтожения привлекли военные вертолеты, сообщили в ведомстве. По словам Рогова, сейчас боевые действия ведут 12 десантников, остальные, кроме троих взятых в плен, уничтожены.

Высадка десантников совпала с планами миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить АЭС. По последним данным, миссию задержали на три часа на линии фронта со стороны Украины.