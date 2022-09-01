Запросить лицензию на выращивание марихуаны разрешат онлайн

Подать лицензию на деятельность в сфере оборота наркотиков и культивирования наркосодержащих растений разрешат онлайн. Такое постановление правительства от 2 июня 2022 года № 1007 вступает в силу 1 сентября.

Документ касается лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. С 1 сентября уточняют правила лицензирования в этой области. Согласно постановлению, подать заявление на получение лицензии разрешили через портал Госуслуг, и все документы можно предоставить в электронном виде. Речь идет о компаниях, которые легально хранят наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, занимаются их перевозкой.

Если соискатель хочет получить лицензию на медицинскую деятельность, связанную с оборотом наркотиков и выращиванием наркотических растений, в заявлении следует указать, чем именно планирует заниматься организация и какие услуги будет предоставлять.



