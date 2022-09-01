Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень 2022 года, чтобы она была счастливой
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Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень 2022 года, чтобы она была счастливой

Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень 2022 года, чтобы она была счастливой

Вот-вот уже лето полностью передаст свои права осени, поэтому для многих людей наступает новый сезон перемен и различных событий. Узнайте, как знакам зодиака встретить осень 2022 года, чтобы она была счастливой, опираясь на советы астролога Марины Смирновой.

Овен

Овнам меньше всего нужно готовиться к осеннему сезону. Им придется на некоторое время замедлиться и отдохнуть – это только пойдет на пользу. Астролог также акцентирует свое внимание на том, что представителям знака нельзя принимать важные решения в начале осеннего периода.

Телец

Чтобы полноценно подготовиться к новому сезону, Тельцам придется потрудиться и ответственно выполнять все задачи. Даже незначительные свершения в начале осени могут стать для вас залогом успеха во всем осеннем периоде. Поэтому если хотите, чтобы удача улыбнулась вам в сентябре 2022, не сидите без дела и не ждите у моря погоды.

Близнецы

Больше всего повезло Близнецам: в начале осеннего периода все, что им нужно сделать — перестать подстраиваться под других людей и выполнять их указания. Важно четко выражать именно свои требования и мысли. Также не лишним будет составить план действий в начале осеннего месяца в соответствии со своими желаниями. Придерживаясь его, вы сможете успешно реализовать задуманное. При этом не нужно примерять на себя роль эгоиста, но и забывать о себе и своих потребностях тоже не стоит.


Рак

До начала осени и в первые ее дни Ракам нужно решить все свои давние дела или свести их к минимальному количеству. Астролог не советует начинать любые новые проекты, пока не решатся все трудности и не закроются старые вопросы. Только после того, как все будет сделано, можно смело браться за реализацию новых дел.

Лев

Чтобы заручиться удачей в осеннем периоде, Львам важно встретить его без агрессии и грубости по отношению к окружающим людям, в том числе и к близким. Если вы проявите к ним свою доброту, будете уделять должное внимание и дарить комплименты, осень для вас будет счастливой.

Дева

Практичным Девам нужно тщательно подготовиться к осени. Для этого им нужно сохранять спокойствие, быть уравновешенными и равнодушными. Есть большая вероятность, что кто-то из вашего окружения захочет пробудить в вас негативные эмоции. Поэтому чтобы осень для вас была счастливой, важно оставаться на плаву и не вестись на подстрекательства со стороны. Если сможете успешно пройти такого рода трудности, вас ждет озарение, оригинальные идеи и большая доля оптимизма.

Весы

С начала осени Весам важно проявлять доброту к окружающим и иметь только благие намерения. Если же вы будете думать только о себе, ничем не помогая другим, можете провалить испытание и не найти истинное счастье.


Скорпион

Скорпионы часто могут ревновать своих близких и любимых. Поэтому в первые дни сентября важно избавиться от этого разрушительного чувства, в противном случае энергия звезд окажет на вас неблагоприятное воздействие, и тогда не видать вам счастья в ближайшие осенние недели.

Стрелец

Чтобы не лишиться финансовой удачи и обрести счастье в осеннем периоде, Стрельцам нельзя давать в долг деньги и брать взаймы. Также не стоит делать крупные покупки в начале сентября. А чтобы удержаться от соблазна, просто не берите с собой большие суммы денег.

Козерог

В начале осени женщинам-Козерогам нужно уделить внимание своему образу и, возможно, сменить имидж. Мужчинам астролог советует довести до конца все давно начатые домашние дела и создать уют в своем жилище.


Водолей

Водолеям нужно оставить в стороне все хитрости и уловки, если они хотят, чтобы осень для них была счастливой. Постарайтесь открыто общаться с окружающими и быть честными, тогда это положительно отразится на вашей карме. Благодаря этому вы также поймаете удачу за хвост и сможете успешно достичь желаемого.

Рыбы

С самого первого дня осени Рыбам нужно быть осторожными, ведь с большой вероятностью может появиться человек, который захочет воспользоваться вашей добротой и обмануть вас. Также нужно быть более сдержанными в высказываниях, руководствоваться фактами, а не домыслами и доводить все дела до успешного конца, а не бросать все на полпути.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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