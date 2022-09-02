14 худших сериалов, снятых по комиксам Marvel и DC в 21 веке

Кинопроекты, снятые по комиксам, продолжают править миром — на фильмы всё ещё ходят миллионы зрителей, даже несмотря на то, что в последнее время их качество немного упало. Но помимо полнометражных картин по Marvel и DC на всевозможных стримингах выходит большое количество сериалов и мини-сериалов, у которых также набирается приличная аудитория.

Настало время вспомнить и о них!

Однако если вы думаете, что мы хотим ознакомить вас с их лучшими представителями, то сожалеем. Сегодня мы перечислим несколько провальных телевизионных проектов, снятых в 21 веке, которых не спасла супергеройская тематика. Некоторых даже ОЧЕНЬ не спасла, и зрительские оценки у них просто катастрофические.

Итак, перед вами по 7 худших сериалов от студий Marvel и DC.

Криптон (DC, 2018–2019)

Syfy

Сериал показывает события, происходившие на планете Криптон за 200 лет до рождения Супермена.

Был закрыт после двух сезонов.

КиноПоиск: 6.6

IMDb: 6.8

Беглецы (Marvel, 2017–2019)

Hulu

Шестеро подростков узнают, что их родители состоят в тайном злодейском сообществе Лос-Анджелеса и обладают сверхчеловеческими способностями. Герои решают объединиться и сбежать, параллельно обнаруживая суперспособности и в себе тоже.

Сериал был закрыт после третьего сезона.

КиноПоиск: 6.2

IMDb: 6.9

Плащ и Кинжал (Marvel, 2018–2019)

Freeform

Двое подростков из разных слоёв общества обнаруживают, что обладают суперспособностями (сможете угадать исключительно по названию, какими?). Это обстоятельство и потеря любимых людей сближают их и заставляют держаться вместе.

Сериал был закрыт после двух сезонов.

КиноПоиск: 6.5

IMDb: 6.6

Хелстром (Marvel, 2020)

Hulu

Двое героев, брат и сестра — дети могущественного серийного убийцы, уничтожающего худших людей на планете. Пытаясь разобраться в собственном происхождении, они путешествуют и понемногу втягиваются в отцовскую деятельность.

Сериал был закрыт после первого сезона.

КиноПоиск: 6.5

IMDb: 6.7

Легенды завтрашнего дня (DC, 2016–2022)

The CW

Спин-офф вполне добротного сериала «Стрела», который повествует о команде героев и антигероев, которых собрали вместе для того, чтобы те смогли предотвратить предсказанную гибель планеты и противостоять бессмертному злу.

КиноПоиск: 6.2

IMDb: 6.7

Железный кулак (Marvel, 2017–2018)

Netflix

Главный герой провёл много лет в городе К’унь-Л’унь, где обучался боевым искусствам, в том числи сверхъестественной силе Железного кулака, и теперь возвращается в родной Нью-Йорк. Здесь ему и его суперсиле есть с кем потягаться, ведь городом управляет некая злодейская организация под ироничным названием «Рука».

Сериал был закрыт после двух сезонов.

КиноПоиск: 6.4

IMDb: 6.4

Бессильные (DC, 2017)

NBC

Сериал имеет комедийное направление и рассказывает о работе компании «Уэйн-секьюрити», которая занимается разработкой продуктов для простых людей, оказавшихся случайными жертвами разборок между супергероями и суперзлодеями.

Закрыт после 12 серий.

КиноПоиск: 5.9

IMDb: 6.3

Супергёрл (DC, 2015–2021)

The CW

История двоюродной сестры Супермена, которая также оказалась на Земле и, как это принято у жителей Криптона, вынуждена облачиться в трико и заниматься многочисленными спасениями нашей планеты.

КиноПоиск: 5.8

IMDb: 6.2

Мисс Марвел (мини-сериал Marvel, 2022)

Disney+

16-летняя американка пакистанского происхождения Камала Хан, большая поклонница Мстителей и Капитана Марвел в частности, внезапно сама становится наделена суперспособностями.

КиноПоиск: 5.7

IMDb: 6.2

Хищные птицы (DC, 2002–2003)

The WB

Хищные птицы из начала нулевых. Показанные в сериале события происходят после того, как Бэтмен уже давно отошёл от дел.

Барбара Гордон, дочь комиссара Джеймса Гордона, Хелена Кайл, дочь Бэтмена и Женщины-кошки, и Дайана Редмонд, дочь Чёрной канарейки, объединяются, чтобы противостоять угадайте кому! Разумеется, некой Харлин Квинзел.

Сериал был закрыт после 13 серий.

КиноПоиск: 5.3

IMDb: 6.3

Чёрная молния (DC, 2017–2021)

The CW

Главный герой Джефферсон Пирс давно оставил позади супергеройское прошлое, теперь он отец двоих детей и директор школы для трудных подростков. Но возникшее на горизонте зло вновь заставило его надеть костюм Чёрной молнии.

Все совпадения с фильмом про летающую «Волгу» являются случайными!

КиноПоиск: 5.2

IMDb: 6.0

Женщина-Халк: Адвокат (Marvel, 2022-…)

Disney+

Адвокатесса Дженнифер Уолтерс — двоюродная сестра Брюса Беннера, работающая в Отделе по правам сверхлюдей, не без помощи знаменитого родственника получает способность превращаться в зелёного монстра во время стресса. Теперь девушка вынуждена совмещать профессию юриста со своим внутренним Халком, который постоянно прорывается наружу.

КиноПоиск: 5.8

IMDb: 5.1

Сверхлюди (Marvel, 2017) 5.1

ABC

Gосле военного переворота Королевская семья расы Сверхлюдей вынуждена бежать из собственного города на Гавайи, где им предстоит спасти себя и вообще всю Землю.

Сериал был закрыт после первого сезона.

КиноПоиск: 5.2

IMDb: 4.9

Бэтвумен (DC, 2019–2022)

The CW

Готэм. Бэтмен вновь куда-то подевался уже три года как, и ему на смену приходит его двоюродная сестра (вновь). Главная героиня Кэтрин Кейн — бывшая военнослужащая Готэма, которую выгнали из армии, и теперь она борется с преступностью, помогая своему отцу, который возглавляет отряд под названием «Вороны».

Сериал был закрыт после трёх сезонов.

КиноПоиск: 4.5

IMDb: 3.3

С сериалами разобрались. Но до этого мы также собирали списки худших полнометражных фильмов по комиксам. Отдельно по Marvel и DC — выбирайте сами, чьи главные провалы вам интереснее!